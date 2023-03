Maior serpente venenosa do mundo gera pânico ao ficar 'em pé'; veja

Da Redação

No registro, uma cobra-real, a serpente venenosa mais comprida do mundo, aparece no topo de uma encosta "em pé"

O agente florestal indiano, Susanta Nanda, publicou um vídeo que viralizou e assustou grande parte dos internautas. No registro, uma cobra-real, a serpente venenosa mais comprida do mundo, aparece no topo de uma encosta "em pé". Assista no decorrer da matéria.

Nas imagens impressionantes, é possível ver que o réptil está com quase metade do corpo levantado, alcançado praticamente a altura de um arbusto da região. Podendo chegar em quase 5,5 metros de comprimento, a cobra causou alvoroço nas redes sociais.

"A cobra-real pode literalmente se levantar e olhar nos olhos de uma pessoa adulta. Quando confrontada, ela pode levantar até um terço de seu corpo do chão", escreveu Nanda na legenda da publicação. Postado no último dia 27 de fevereiro, o vídeo já alcançou, apenas no Twitter, mais de 416 mil visualizações.

De acordo com o agente, apesar do tamanho amedrontador, a cobra-real geralmente é um animal tímido e que evita áreas habitadas por seres humanos. Conforme a National Geographic, a serpente não possui o veneno mais potente entre as cobras venenosas, mas é o suficiente para matar 20 pessoas, ou até mesmo um elefante, com uma única mordida.

No vídeo, os internautas ficaram espantados com a "beleza perigosa" do réptil, como declarou um usuário. Outro, por sua vez, afirmou que "isso é, ao mesmo tempo, majestoso e assustador". Assista:

The king cobra can literally "stand up" and look at a full-grown person in the eye. When confronted, they can lift up to a third of its body off the ground. pic.twitter.com/g93Iw2WzRo — Susanta Nanda (@susantananda3) February 27, 2023





