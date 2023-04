Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O tempo será instável na maior parte do Brasil

A maior parte do Brasil registrará chuva no feriadão da Semana Santa, que começa nesta sexta-feira (7). O Climatempo, empresa especializada em serviços de meteorologia, aponta que temporais podem ser previstos entre a sexta-feira e o domingo (9).

continua após publicidade .

Veja a previsão detalhada para cada setor:

Região Norte

De acordo com o meteorologista Fábio Luengo, do Climatempo, Acre, Amazonas e Pará devem registrar chuvas fortes durantes os três dias da Páscoa. Partes do Amapá também devem ser atingidas por temporais.

Rondônia pode registrar algumas pancadas de chuva neste período também. No Tocantins, chuva mais forte apenas na noite da sexta e do sábado. Já Roraima não deve registrar precipitações expressivas.

continua após publicidade .

Região Sudeste

São Paulo, partes do Rio de Janeiro e metade sul de Minas Gerais devem registrar chuva, principalmente a partir do sábado. No Espírito Santo não deve chover. No domingo, a chuva dá uma trégua em todos os estados do Sudeste, mas ainda deve chover no leste de SP e no RJ. As temperaturas também devem ficar amenas na região.

- LEIA MAIS: Diversas regiões do Brasil podem ser atingidas por Ciclone Bomba; veja

Região Centro-Oeste

Chuva forte no Mato Grosso do Sul entre a sexta e a metade do sábado. No norte do Mato Grosso o temporal chega já na sexta. Nas demais áreas da região a chuva vai perdendo força até o domingo de Páscoa.



continua após publicidade .

Região Sul

Temporais previstos na sexta e no sábado (8) em Santa Catarina e no Paraná, principalmente no litoral paranaense e no litoral norte catarinense. Já a maior parte do Rio Grande do Sul deve ficar com tempo firme. Temperaturas amenas em toda a região. No domingo (9), chuvas mais fracas em SC e no PR.



Região Nordeste

Chuva forte na metade norte da região durante todo o feriadão, principalmente no Maranhão, norte do Piauí e norte do Ceará. No sábado da Semana Santa também pode chover forte em algumas capitais, como Natal, João Pessoa, Recife, Maceió e Aracaju. Na Bahia não são previstos grandes acumulados.



As informações são do G1.

Siga o TNOnline no Google News