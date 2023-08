Maior do ano, chuva de meteoros Perseidas chama atenção

Os meteoros Perseidas são parte do cometa Swift-Tuttle, que fez sua última aparição em 1991

A chuva de meteoros Perseidas pode ser avistada no Brasil neste fim de semana. São 100 meteoros por hora podendo ser avistados de acordo com a visibilidade em cada região. O fenômeno também poderá ser conferido até o dia 24, mas com menor intensidade.

De modo geral, as condições para visualização são ideais, uma vez que a Lua estará se encaminhando para o ponto mais distante da Terra (o que deve acontecer no dia 16), tornando o céu noturno idealmente escuro para emoldurar o espetáculo.

Os meteoros Perseidas são parte do cometa Swift-Tuttle, que fez sua última aparição em 1991. O cometa tem um núcleo de 26 quilômetros, mais do que o dobro do tamanho do objeto celeste que levou ao desaparecimento dos dinossauros.

Segundo a Nasa, ele leva 133 anos para reaparecer em nosso céu, ou seja, deve retornar apenas em 2124.

No entanto, as condições de visibilidade variam para cada estado do país:

Visibilidade baixa: Acre, Maceió, Paraná, Pernambuco, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo

Visibilidade padrão: Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Fortaleza, Brasília, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe e Tocantins.

