Maiara e Maraísa recebem alta do hospital em Blumenau; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Elas estavam internadas há 13 dias na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais do Hospital Santo Antônio

Calma! Dessa vez a notícia não é sobre Maiara e Maraísa, a dupla sertaneja. Mas sobre a nova dupla recém-nascida Maiara a Maraísa. As irmãs foram batizadas dessa forma em homenagem às cantoras, pois os pais são fãs das artistas.

continua após publicidade .

As pequenas gêmeas ganharam alta e se despediram da equipe de médicos e enfermeiros na última quinta-feira (26). Elas estavam internadas há 13 dias na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais do Hospital Santo Antônio, em Blumenau, Santa Catarina.

LEIA MAIS: Fã atira celular em Anitta e cantora reage: "Senso passou longe"

continua após publicidade .

Após a duplinha ter alta, o hospital fez um publicação no Instagram sobre elas. "Ontem tivemos a alta de uma dupla ilustre aqui no HSA, Maiara e Maraísa se despediram da nossa equipe da Materno Infantil. Após passarem 13 dias na UCIN, as gêmeas puderam ir para casa hoje, escutar música sertaneja com os pais, fãs da dupla que inspirou o nome das nossas pacientes".

A dupla sertaneja curtiu a postagem do hospital. A cantora Maraisa até mesmo comentou no post: “Que Deus abençoe infinitamente essas princesas.”

continua após publicidade .

Veja o comentário:

fonte: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com informações, a ideia de batizá-las com o nome da dupla aconteceu enquanto as meninas estavam internadas no hospital. A proposta inicial foi do pai, que é muito fã das cantoras; e a mãe concordou.



Siga o TNOnline no Google News