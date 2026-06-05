Mãe tentou segurar menino de 4 anos pelas pernas antes de queda fatal do 2º andar em SC

A mãe do menino Arthur Colombo da Cruz, 4 anos, tentou segurá-lo pelas pernas antes da queda fatal que o matou em um apart-hotel em Blumenau (SC). A informação foi divulgada pela Polícia Civil de Santa Catarina (PC-SC) nesta sexta-feira (05), um dia após a tragédia ocorrida na Rua Buenos Aires, no bairro Ponta Aguda.

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De acordo com as informações preliminares repassadas à investigação, a mulher estava sozinha com o filho no apartamento quando o acidente aconteceu. A mãe havia aberto a janela do quarto e, em seguida, o menino se aproximou para observar pássaros que estavam do lado de fora. Neste momento, a criança debruçou-se na janela. Ao perceber a situação, a mulher tentou segurá-lo pelas pernas, mas não conseguiu evitar a queda.



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Arthur caiu em uma área inferior do imóvel, próxima à garagem do estabelecimento. Em estado de desespero, a mãe desceu imediatamente com o filho nos braços e pediu ajuda a pessoas que estavam nas proximidades. Uma pessoa auxiliou no socorro e levou os dois ao Hospital Santo Antônio. Ao dar entrada na unidade de saúde, a equipe médica constatou que a criança já estava sem vida.

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A Polícia Civil informou que o pai do menino não estava no apart-hotel quando o acidente ocorreu. Segundo relato aos investigadores, trabalhava desde o período da manhã e foi comunicado sobre o ocorrido se dirigindo até o hospital. Arthur era filho de Everson Aguiar, auxiliar-técnico do Clube Atlético Metropolitano.

Policiais do Departamento de Investigações Criminais (DIC) de Blumenau estiveram no local logo após o acionamento. Segundo a Polícia Civil, até o momento não foram encontrados sinais de violência nem indícios de participação intencional de terceiros. O caso está sendo apurado inicialmente como homicídio culposo. A Polícia Civil aguarda os laudos periciais para esclarecer completamente a dinâmica da queda. Após as diligências iniciais, o caso passará a ser investigado pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) de Blumenau.