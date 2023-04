Mãe tem surpresa ao saber o que estava acontecendo com cabelo do filho

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Breez acreditava que alguém estava cortando o cabelo do garoto

Uma mãe, identificada como Breez Harley, utilizou as redes sociais para relatar um caso fora do comum que aconteceu com seu filho. Segundo a internauta, todas as vezes que ela retornava do trabalho, se deparava com a criança com cortes estranhos no cabelo.

continua após publicidade .

No início, Breez acreditava que alguém estava cortando o cabelo do garoto, porém, isso estava o deixando de forma irregular, com tamanhos desproporcionais em relação ao restante da cabeça. “Meu bebê tem cabelo comprido e é um menino. Tenho notado que parece que alguém cortou a franja”, disse.

Na publicação, feita na plataforma de vídeos curtos TikTok, Breez conta que recebeu uma gravação do namorado, quando estava no trabalho. O mistério do corte estranho chegou ao fim assim que a mulher assistiu ao registro.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Família de Apucarana diz ter visto 'humanoides' em viagem a SC; veja

Ela descobriu que seus animais de estimações, porquinhos-da-índia, estavam consumindo o cabelo do filho. O garoto se aproximava da jaula dos roedores, encostava a cabeça na estrutura e, na sequência, os bichinhos vinham e comiam o cabelo da criança.

O companheiro de Breez sugere ao pequeno que afaste a cabeça da jaula, pois caso contrário ficará careca.

continua após publicidade .

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News