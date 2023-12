Mãe se sacrifica para salvar filha de 5 anos de ataque de tubarão

O ataque ocorreu em uma praia do México

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma mulher se sacrificou para salvar a filha de 5 anos de um ataque de tubarão na praia de Melaque, em Jalisco, México. A vítima, identificada como Maria Fernanda Juménez, de 26 anos, morreu na praia.

continua após publicidade

De acordo com as informações da imprensa local, Maria conseguiu colocar a filha em um inflável, e a menina saiu ilesa. A mulher, no entanto, foi mordida por um tubarão-touro e teve uma de suas pernas amputadas.

Testemunhas disseram que mãe e filha se afastaram cerca de 20 metros da areia quando o animal investiu contra elas.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Vídeo mostra banhista sendo atacado por tubarão-tigre; vítima morreu

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir banhistas gritando "ela perdeu a perna" enquanto tentam salvá-la. Devido à mordida, Maria teve uma perda intensa de sangue - fator que a levou à morte.

Um alerta foi divulgado nas redes sociais a fim de evitar que novos ataques ocorram na praia. Por conta disso, o acesso ao local está proibido.

Os bombeiros e os agentes de proteção civil divulgaram uma nota a respeito do episódio trágico. O comunicado diz que os funcionários “realizaram atividades de apoio durante um evento de natação na baía quando receberam relatos de uma pessoa que estava tendo problemas para sair do mar. Quando chegaram à área, descobriram uma mulher sem vida, com uma das pernas amputada, aparentemente após um ataque de tubarão”.

Siga o TNOnline no Google News