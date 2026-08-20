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Mãe se despede do marido e dos dois filhos mortos após grave acidente em SC

Pai e dois filhos, de 8 e de 12 anos, morreram em colisão frontal com caminhão na SC-305, em São Lourenço do Oeste

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mãe se despede do marido e dos dois filhos mortos após grave acidente em SC
Autor “Não sei como vou viver sem vocês”, afirmou Jaqueline - Foto: Redes Sociais

Após fatalidade ocorrida na noite desta quarta-feira (19), Jaqueline Pereira publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais após a morte do marido, Airton Schoeninger, 39 anos, e dos dois filhos, de 8 e 12 anos, em um acidente na SC-305, em São Lourenço do Oeste (SC). O motorista do caminhão, 43 anos, também morreu na ocorrência.

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Airton e os filhos estavam em um Fiat Uno que foi atingido frontalmente por um caminhão na noite desta quarta-feira (19). Com a força do impacto, o carro pegou fogo e os três ocupantes morreram no local.

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Mãe se despede do marido e dos dois filhos mortos após grave acidente em SC
AutorAirton e os filhos estavam em um Fiat Uno que foi atingido frontalmente por um caminhão na noite desta quarta-feira (19) - Foto: Reprodução/Roberto Bortolanza/NDTV Record/ND Mais

O acidente ocorreu por volta das 18h30 no km 10,7 da rodovia, na localidade de Lajeado Antunes. A suspeita inicial é de que o caminhão tenha apresentado falha mecânica, com possível falta de freios.

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Os restos mortais foram liberados na quinta-feira (20) após autorização judicial para antecipar a despedida. Como os corpos ficaram carbonizados, não foi possível a identificação por reconhecimento visual. A Polícia Científica coletou amostras genéticas de familiares, que serão encaminhadas para Florianópolis para confronto de DNA. A identificação inequívoca será confirmada posteriormente.

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O velório começou às 19h desta quinta-feira (20) no Centro de Eventos de Campo Erê. O sepultamento será às 9h de sexta-feira (21). O caminhão foi recolhido e passará por perícia mecânica para esclarecer a dinâmica da colisão.

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