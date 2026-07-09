Mãe registra BO após pai ser flagrado dando chute na filha de 3 anos no Paraná

A Polícia Civil do Paraná investiga um homem que foi flagrado por uma câmera de segurança chutando a filha de 3 anos em Francisco Beltrão, no interior do Paraná. O caso aconteceu no último domingo, 5, enquanto eles andavam na rua.

Conforme apurado pelo Estadão, com a repercussão das imagens, a própria mãe da menina registrou um boletim de ocorrência contra o pai, que não teve a identidade revelada.

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O homem foi ouvido nesta quarta-feira, 8, e confirmou a agressão, segundo a instituição. Ele teria alegado que o chute foi motivado pelo choro da criança. Ao mesmo tempo, teria dito não se recordar completamente dos fatos. Ele foi liberado pela polícia depois de ser ouvido.

As imagens mostram que o homem caminhava com o casal de filhos quando se vira para trás e desfere um chute na região do rosto da menina, que cai no chão. Uma testemunha tenta intervir, mas o pai parece ir embora com as crianças.

A Polícia Civil do Paraná, por meio da 19ª Subdivisão Policial de Francisco Beltrão e da Delegacia da Mulher da cidade, instaurou um inquérito policial para apurar a ocorrência.

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"Em um primeiro momento, a maior preocupação (da polícia) foi pelo bem-estar da criança", disse o delegado Anderson Andrei Grosso. Segundo ele, além do pai, outros familiares também já foram ouvidos, incluindo a mãe da menina.

O delegado afirma que foi formalizado um pedido de medida protetiva de urgência para as crianças e para a mãe. "Também foi requisitada a realização de exame de lesão corporal na criança", disse. O Conselho Tutelar também foi acionado.

À Radio Massa/SBT, o homem que aparece no vídeo após ter testemunhado a ação afirmou que o pai aparentava estar alterado e com os olhos inchados. Ele disse que se afastou após ser ameaçado ao tentar intervir.

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Em nota, a Polícia Civil afirmou que segue com diligências, incluindo a oitiva de novas testemunhas, e também busca mais imagens de câmeras de videomonitoramento de todo o trajeto percorrido pelo homem e as crianças.