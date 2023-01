Mãe recebe órgão de filho morto em acidente no interior de São Paulo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Graziele Farias, de 37 anos, recebeu o rim doado pelo próprio filho na manhã de quinta

Um dos rins do jovem de 20 anos que teve os órgãos captados na Santa Casa de Araçatuba, no interior de São Paulo, foi doado para a própria mãe do rapaz.

continua após publicidade .

Kauan Farias foi internado no dia 1º de janeiro de 2023 após bater a motocicleta que pilotava. Ele teve a morte encefálica confirmada na terça-feira (3).

-LEIA MAIS: Pai e filho de 7 meses morrem em acidente com caminhoneiro sem CNH

continua após publicidade .

Diante da confirmação do óbito, a família do jovem autorizou a doação de órgãos. A cirurgia de captação múltipla foi realizada na quarta-feira (4), com apoio de cerca de 40 profissionais.

De acordo com a Santa Casa de Araçatuba, Graziele Farias, de 37 anos, recebeu o rim doado pelo próprio filho na manhã de quinta-feira (5) no Hospital das Clínicas de Botucatu (SP).

Atualmente, a mulher segue internada para se recuperar do transplante, considerado bem-sucedido e sem intercorrências pelos profissionais responsáveis por realizá-lo.

Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News