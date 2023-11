Mãe quebra janela de ônibus após filho passar mal com o calor; vídeo

Passou a circular nas redes sociais um vídeo que mostra uma mãe quebrando o vidro de um ônibus da Viação Pavunense, no Rio de Janeiro, após seu filho passar mal devido ao calor. A mulher tomou a atitude, pois o ar-condicionado do veículo não estava ligado e as janelas não abriam. O fato ocorreu em um ônibus da linha 342.

A Viação Pavunense se manifestou sobre o ocorrido e alegou que o coletivo saiu da garagem com o ar-condicionado funcionando normalmente, mas o equipamento apresentou problemas técnicos durante a viagem.

No vídeo, é possível ouvir a mãe tendo um desentendimento com o motorista do ônibus, que, segundo passageiros, se recusou a abrir a porta do veículo. Na sequência, ela golpeia o vidro com um objeto, a fim refrescar o ambiente.

Assista:

A Rio Ônibus informou que mais de mil novos ônibus já estão circulando pela cidade, todos equipados com ar-condicionado, e que, 80% dos ônibus circulam pela cidade com refrigeração.

