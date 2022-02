Da Redação

Mãe que perdeu bebê diz que demorou 9 anos para engravidar

O temporal que atingiu a cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, causou a morte de diversas pessoas. Entre as vítimas, está a pequena Helena, que tinha apenas 1 ano e 11 meses.

A mãe da criança, Giselli Carvalho, disse que demorou 9 anos para conseguir engravidar. "Às vezes acho que é um pesadelo, que vou acordar e ela vai estar aqui. Demorei nove anos para engravidar, quis fazer as coisas certinhas para ter condições, e só aproveitei a minha filha um ano", disse a mulher.

Giselli disse que só queria chegar em casa e ver que estava tudo bem no meio da chuva que tomou a cidade. Porém, ao retornar para a casa, recebeu a informação de que a residência em que morava com o marido e filha havia desabado.

No local, além de Helena, estava a mãe de Giselli, Tânia Leite Carvalho, de 55 anos, que tomava conta da neta, e a sobrinha Maria Eduarda Carminate Carvalho, de 17 anos.



Depois de uma noite de agonia, os corpos das três foram achados juntos em um sofá da casa.

Tragédia em Petrópolis

De acordo com as informações das autoridades, até as 9h30 desta quinta-feira (17), o temporal já causou a morte de mais de 100 pessoas.

Equipes da Defesa Civil de cidades da Baixada Litorânea foram para o município para ajudar no resgate de vítimas da chuva.

Com informações do g1.