Mãe que obrigava filha de 13 anos a se prostituir por R$ 50 é presa

Caso aconteceu em Pedra Branca do Amapari

Uma mulher que estava foragida desde 2018 após ser condenada por obrigar a filha de 13 anos a se prostituir por R$ 50 foi presa nesta sexta-feira (31), na cidade de Pedra Branca do Amapari, no interior do Amapá. Segundo a Polícia Civil do Amapá, a acusada levava a vítima para manter relações sexuais com um homem em uma pousada. As informações são do g1.

Segundo o delegado Antério Almeida, o caso ocorreu em 2010. A mãe havia sido condenada e presa, e recebeu o benefício da saída temporária, mas retornou ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

“A condenada praticou o crime no ano de 2010 e foi denunciada pelo Conselho Tutelar. Ela levava a própria filha, uma adolescente, para uma pousada no centro da cidade. Lá, um determinado homem mantinha relações sexuais com a garota e pagava a quantia de R$ 50 por isso”, informou o delegado.

De acordo com as investigações, a mãe também chegou a levar uma outra adolescente que era amiga da primeira vítima. O homem envolvido também foi condenado na ápoca e está preso.

Com informações do g1.

