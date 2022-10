Mãe que matou filhas queria arma de fogo para crime ser ‘mais rápido’

Da Redação

Izadora confessou ter afogado, dado eletrochoques e esfaqueado as duas meninas

Izadora Alves de Faria, de 30 anos, presa após confessar o assassinato das duas filhas, relatou em interrogatório para a Polícia Civil que chegou a planejar o crime durante meses e que até viajou para tentar comprar uma arma de fogo legalizada.

Maria Alice, de 6 anos, e Lavínia, de 10, foram mortas pela própria mãe na última terça-feira, 27, em Edéia (GO), no sul de Goiás. Izadora confessou ter afogado, dado eletrochoques e esfaqueado as duas meninas. Após o crime, a mulher fugiu e foi presa pela PM em um matagal, próximo de um córrego, ainda na noite de terça.

“Há aproximadamente três meses a interroganda foi até a cidade de Goiânia para tentar comprar uma arma de fogo legalizada; que não chegou a fazer o procedimento completo para compra da arma; que a intenção era utilizar essa arma para matar as filhas e se suicidar, pois achava que com arma de fogo seria mais rápido”, informou trecho do interrogatório ao qual o Metrópoles teve acesso.

Exame de insanidade

Izadora deu sua versão sobre a motivação do crime. Ela disse que mantinha um relacionamento com o companheiro, e pai das crianças, desde a adolescência.

No entanto, o casal estaria tendo problemas. Ela alegou que seria obrigada a ter relações sexuais com ele e que o esposo teria ameaçado abusar das crianças. Por causa dessa situação, a mãe disse que dormia sozinha em um colchão no chão da sala.

