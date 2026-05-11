Mãe perde quatro filhos após carro afundar em represa; seis pessoas morreram

Seis pessoas morreram após o carro em que viajavam cair e afundar no Lago Corumbá IV, no município de Alexânia, em Goiás, na noite de domingo (10). Entre as vítimas fatais estão dois adultos, uma jovem, um adolescente e duas crianças. Uma mulher, mãe de quatro dos ocupantes do veículo, foi a única sobrevivente da tragédia. Ela conseguiu escapar do automóvel, de modelo Ford Versailles, e pediu socorro aos moradores da região.

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O acidente aconteceu por volta das 21h38 na área do Condomínio Colorado Premium. Testemunhas relataram à Polícia Militar que ouviram o som de uma forte aceleração momentos antes de o carro despencar na água. Abalada, a sobrevivente afirmou às autoridades não se recordar da dinâmica exata da queda, lembrando-se apenas do desespero ao ver a água invadir rapidamente a cabine. Ela recusou ser levada ao hospital, informando que não estava ferida e se sentia bem fisicamente.

A operação de resgate mobilizou diferentes forças de segurança. Quando as primeiras equipes chegaram ao local, três das vítimas já haviam sido retiradas do lago. Para resgatar os demais ocupantes, mergulhadores do Corpo de Bombeiros precisaram realizar buscas subaquáticas em condições adversas, enfrentando uma visibilidade de apenas 15%. Eles localizaram as outras três vítimas presas no interior do carro, que parou a cerca de cinco metros de profundidade, deixando visível apenas a parte traseira do porta-malas.

Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionados e realizaram manobras de reanimação ainda às margens da represa, mas não obtiveram sucesso e atestaram os óbitos no local. As vítimas foram identificadas como Wellinto Barcelar Santiago, de 35 anos, Jhon Cleber da Silva, de 43, Dafne Nicole de Sousa Santiago, de 18, Jefferson Wallan de Sousa Santiago, de 14, Bryan Brenno de Sousa Santiago, de 9, e Wellyson Devid de Sousa Santiago, de 6 anos. Após a constatação das mortes, a Polícia Militar isolou e preservou a área até a chegada dos peritos e do Instituto Médico Legal para a remoção dos corpos.

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Quatro das seis vítimas do acidente - Foto: REPRODUÇÃO/redes sociais Quatro das seis vítimas do acidente - Foto: REPRODUÇÃO/redes sociais







