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TRIPLO HOMICÍDIO

Mãe ouve disparos e corpos de três filhos são encontrados carbonizados em SC

Vítimas tinham entre 23 e 26 anos e apresentavam marcas de tiros na cabeça

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mãe ouve disparos e corpos de três filhos são encontrados carbonizados em SC
Autor Foto: REPRODUÇÃO/POLÍCIA CIVIL

Três irmãos, com idades entre 23 e 26 anos, foram encontrados mortos e com os corpos carbonizados na tarde de segunda-feira (19) em uma área de mata no bairro Garganta, em Sangão, no Sul de Santa Catarina. As vítimas, identificadas como Lucas Gabriel da Silva Araújo, Matheus da Silva Araújo e Anderson Bruno da Silva Araújo, apresentavam também ferimentos na região da cabeça, aparentemente causados por disparos de arma de fogo. O delegado Alex Etevaldo de Souza, responsável pelo caso, confirmou que a ocorrência é investigada como triplo homicídio pela Polícia Civil do estado.

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A descoberta dos corpos ocorreu após uma suspeita da própria mãe das vítimas. De acordo com o relatório da Polícia Militar, ela ouviu barulhos semelhantes a tiros por volta da 1h da madrugada de segunda-feira. Durante a tarde, por volta das 14h30, ela orientou um quarto filho, que havia acabado de retornar do trabalho, a subir um morro em frente à residência onde os irmãos costumavam ficar. Ao chegar ao local, o jovem encontrou os corpos queimados e acionou imediatamente as autoridades. A área foi isolada para o trabalho das equipes de segurança.

A Polícia Científica e o Instituto Geral de Perícias (IGP) foram mobilizados para realizar os exames periciais necessários para a identificação oficial das vítimas e a confirmação das causas das mortes. A Polícia Civil de Santa Catarina instaurou um inquérito no mesmo dia e já iniciou a oitiva de testemunhas para entender a dinâmica do crime. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre possíveis suspeitos ou qual seria a motivação para os assassinatos, mantendo o sigilo das diligências em andamento para não comprometer a investigação.


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