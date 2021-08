Mãe mostra filha "possuída" após ser drogada em festa; Vídeo

Uma mulher divulgou um vídeo nas redes sociais da situação de sua filha, de 18 anos. De acordo com Claire, de 48 anos, que é mãe da vítima, parecia que a jovem estava "congelada" e "possuída". O caso aconteceu em Essex, na Inglaterra.

Conforme Claire, sua filha, Millie Taplin foi a uma balada pela primeira vez, pois havia acabado de completar 18 anos. No local, um homem a ofereceu uma bebida, porém, no meio do líquido haviam entorpecentes. Ainda segundo a mãe da vítima, a jovem passou mal logo após consumir a bebida.

fonte: Reprodução/Facebook

Ela foi encaminhada para um Pronto Socorro e os médicos suspeitaram que ela havia ingerido dois tipos de entorpecentes, um que paralisa e outro sedativo.

Claire disse que a filha parecia estar "possuída". “É absolutamente horrível, ela parece possuída”. Veja:

