Mãe morre ao tentar impedir filho de ser assassinado

Uma mãe, de 35 anos, morreu na madrugada deste domingo (10) ao tentar impedir que seu filho de 17 anos fosse morto a tiros. O crime ocorreu em uma ocupação em um prédio em construção localizado em Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima tinha 35 anos. Ela e o filho estavam em casa quando dois suspeitos foram até o local para matar o adolescente, que é suspeito de ter envolvimento com o tráfico de drogas na região. Mas a mãe dele impediu a entrada dos criminosos.

Por isso, um deles atirou em direção a ela – acertando sua cabeça – e o outro atirou para o alto. Em seguida, segundo o relato de testemunhas para a PM, eles fugiram de carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Ninguém mais se feriu.

Medida socioeducativa



Ainda conforme os militares, o filho da mulher tinha acabado de cumprir medida socioeducativa, e estava em liberdade havia apenas dez dias.

A polícia identificou dois suspeitos: um menor de idade, de 17 anos, que teria atirado contra a mulher, e Paulo César Silva, de 36 anos, que atirou para o alto. Eles teriam praticado o crime a mando do chefe do tráfico da região, Thiago de Souza, que não foi preso.

Os policiais conseguiram localizar o adolescente suspeito de ter atirado contra a mulher. Ao fazer buscas no local onde ele estava, encontraram e apreenderam um revólver .38 com numeração raspada, dois cartuchos de munição, além de 12 pedras de crack, 15 microtubos de cocaína e a quantia de R$ 502.

O jovem foi apreendido e o homem preso pela participação no homicídio. Outros dois homens foram presos por tráfico de drogas, porque assumiram a posse dos entorpecentes apreendidos.

Um outro suspeito, identificado como Glaudson Batista, de 34 anos, também foi preso por ter participado do homicídio. Ele é dono do carro que foi usado para os criminosos fugirem da casa da vítima, que também foi apreendido.

A Polícia Civil informou que compareceu no local com a equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e a perícia oficial para fazer os primeiros levantamentos. "A investigação prossegue para a apuração das causas, das circunstâncias e da motivação do crime", diz a instituição em nota.

As informações são do site g1.