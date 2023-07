Mãe morre afogada ao tentar salvar filho de 7 anos de correnteza

Uma tragédia foi registrada na tarde do último sábado (22) em uma comunidade rural de Salto das Nuvens, em Salto do Céu, no Mato Grosso. Conforme as informações da Polícia Militar (PM), uma mulher de 38 anos morreu afogada ao tentar salvar o filho de 7 anos da correnteza de um rio.

As autoridades informaram que a vítima, identificada como Betânia Ferreira Neto, entrou no rio para resgatar a criança. No entanto, ela não obteve sucesso e acabou perdendo a vida.

Assim que a PM chegou no local, encontrou a criança e o pai, de 39 anos, ilhados do outro lado da margem do rio. A polícia não detalhou se o menino chegou em terra firma com ajuda da mãe ou por conta própria. Segundo a Polícia Civil, a área é distante e de difícil acesso.

Pai e filho esperavam por ajuda, pois, devido à força da correnteza, eles ficaram impossibilitados de sair do local.

Betânia foi encontrada pelos agentes já sem sinais vitais e o óbito foi confirmado pela equipe médica do Hospital Municipal de Salto do Céu. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo da mulher.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

