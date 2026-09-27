Mãe joga três filhos em represa e bebê morre afogada em Presidente Prudente (SP)

Duas crianças, uma com 9 anos e outra com 7, sobreviveram; bebê chegou a ser tirada da água por irmã, mas mulher a jogou novamente

Uma mulher de 42 anos foi presa em flagrante após jogar os três filhos em uma represa em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira (25). Uma bebê de 10 meses morreu por afogamento. As outras duas crianças, de 9 e 7 anos, sobreviveram.

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Segundo a Polícia Civil, a mulher levou os filhos até uma área nos fundos do Clube Acae, na região do Residencial Anita Tiezzi, dizendo que fariam um passeio para pescar. No local, ela jogou as três crianças na água. O menino de 9 anos conseguiu sair e pedir ajuda a um trabalhador nas proximidades, que acionou a Polícia Militar. A menina de 7 anos também conseguiu sobreviver e chegou a retirar a irmã bebê da água, mas a mãe teria colocado a criança novamente na represa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e localizou a mulher e as duas crianças sobreviventes. O exame necroscópico apontou asfixia por afogamento como causa da morte da bebê.

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A mulher apresentava falas desconexas durante o atendimento e afirmou que ouvia uma voz dizendo que os filhos sofreriam muito. O marido relatou à polícia que ela tinha histórico de problemas de saúde mental e havia passado recentemente por uma internação, mas não teria dado continuidade ao tratamento após deixar o hospital.





Foto: Reprodução/TV Fronteira Foto: Reprodução/TV Fronteira

A investigação também apura uma possível tentativa de intoxicação das três crianças no dia anterior. Segundo a Polícia Civil, surgiram elementos indicando que a mulher teria colocado alguma substância em iogurte oferecido aos filhos, mas essa circunstância ainda será investigada.

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A mulher foi presa em flagrante e passou a responder pela morte da filha de 10 meses e pelas tentativas de homicídio contra os outros dois filhos. Após audiência de custódia, a Justiça determinou a internação provisória da investigada, que foi encaminhada inicialmente à Penitenciária Feminina de Tupi Paulista enquanto aguarda transferência para uma unidade de internação.

As duas crianças que sobreviveram foram encaminhadas para atendimento e ficaram sob medidas de proteção, com acompanhamento do Conselho Tutelar.