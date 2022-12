Mãe homofóbica xinga e agride filho de 17 anos a pauladas: 'Demônio'

Da Redação

Um boletim de ocorrência foi feito nesse domingo (11)

Um adolescente, de 17 anos, fugiu de casa e pediu ajuda às autoridades após ter sido agredido e sofrido homofobia pelos pais, no Distrito Federal. De acordo com as informações das autoridades, o casal começou a agredir o filho depois de ver um vídeo em que o jovem dança com amigos em Caldas Novas, Goiás. Um boletim de ocorrência foi feito nesse domingo (11), em Taguatinga Norte.

Informações da coluna Na Mira, do Metrópoles, apontam que o rapaz havia viajado para Goiás com um amigo, que é influenciador digital. Os pais haviam permitido que o adolescente viajasse.

Durante o passeio, os jovens gravaram vídeos para publicar nas redes sociais. Em um dos registros, os amigos aparecem enquanto dançam com outras pessoas. Os pais do adolescente agredido viram o conteúdo nas mídias sociais e começaram a questionar o filho sobre a orientação sexual dele.

Quando o menino retornou para casa, foi alvo de ofensas verbais dos pais, que o chamaram de "viado", "desgraça", "filho da put*", "aberração" e "demônio". A mãe do adolescente o agrediu com um pedaço de madeira.

Ferido, o adolescente saiu de casa e ligou para um amigo. Mesmo longe, os pais teriam continuado com as ameaças. O casal passou a enviar mensagens para o filho, onde o ameaçou de morte.



Com medo, o adolescente chamou o amigo e registrou ocorrência na delegacia. A vítima tinha marcas de agressão pelo corpo e foi levada para o Instituto de Medicina Legal (IML), onde passou por exames periciais.

As informações são do Metrópoles.

