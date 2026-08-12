Mãe finge dormir e flagra companheiro estuprando a filha autista de 5 anos

O suspeito fugiu de moto, mas foi localizado pouco depois pela Polícia Militar que o prendeu na hora

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante no último domingo (09) suspeito de estuprar a enteada de 5 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em Patos de Minas (MG). A mãe da criança flagrou o abuso depois de fingir que estava dormindo e acionou a Polícia Militar (PM). O suspeito fugiu de moto, mas foi localizado pouco depois.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: 'Vida acontecendo e nós vivendo': o último post de Ana Paula antes de morrer em Sapopema

Segundo o relato da mãe à PM, a menina contou que o padrasto havia tocado em suas partes íntimas e a obrigado a tocar nas partes íntimas dele. No sábado (08), a mulher percebeu comportamentos estranhos do homem e observou, pelo reflexo da geladeira, movimentos suspeitos em direção à criança. Na manhã seguinte, flagrou o suspeito abusando da menina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



O homem foi preso e levado à delegacia. Ele afirmou que estava a caminho do trabalho. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ratificou a prisão e o autuou por estupro de vulnerável. O caso segue sob investigação.