Mãe fica desesperada ao ver que filho recortou notas de R$ 100 e R$ 50

As imagens viralizaram nas redes sociais

Uma criança deixou a mãe de "cabelo em pé" ao recortar e colar notas de R$ 100 e R$ 50 na lição de casa. O vídeo da mulher desesperada ao ver a atividade escolar do filho viralizou na web.

No registro, a mulher explica que a tarefa escolar do menino consistia em recortar animais que precisavam de água para sobreviver e colar no livro. A criança encontrou alguns bichos para a execução da atividade, porém, não foi em revistas, mas, sim, em cédulas de dinheiro.

A criança recortou e colou notas de R$ 100 e R$ 50 na lição de casa. O vídeo publicado na plataforma Tiktok já alcançou mais de 1,2 milhão de visualizações.



Na legenda da publicação, a mãe escreveu a seguinte frase: “Socorro, Deus”. Através do vídeo, é possível ver as notas recortadas e coladas no livro didático da criança.

“Eis que a criança tem um ‘para casa’ para fazer: corte animais de revistas e jornal que precisam de água para sobreviver. Ele cortou. Quem não vai sobreviver agora é ele, depois que o pai dele ver o que ele cortou”, diz a mãe.

Assista:

null - Vídeo por: TikTok/Famosoenzo1

