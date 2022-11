Mãe expõe “atividade paranormal” no quarto da filha e vídeo viraliza

Da Redação

Mulher publicou vídeos que viralizaram nos últimos dias ao registrar o que seria uma "atividade paranormal"

Recentemente, uma mãe vivenciou um pesadelo em sua própria residência. Moradora dos Estados Unidos, Deanna publicou vídeos que viralizaram nos últimos dias ao registrar o que seria uma "atividade paranormal" no quarto de sua filha. A mulher contou o relato da menina, que já vinha dando sinais de que algo estranho estava acontecendo, e mostrou as imagens surpreendentes das câmeras de segurança da casa.

“Por meses, minha filha nos contou que alguém estava no closet dela. MESES. Ocasionalmente, dando o nome de um membro da família que já morreu. Agora, ela diz que é um ‘homem mau’. Sendo uma crente desse tipo de coisa, eu repetidamente disse ao meu marido que nós deveríamos arrumar um pastor para abençoar nossa casa, isso não é a primeira coisa que nos acontece. Nem foi a primeira vez que flagramos com a câmera, MAS essa foi a primeira vez que foi absolutamente 100% inexplicável”, iniciou a mãe.

Então, ela revelou os assustadores registros de uma noite em que a filha acordou chorando, com um machucado no rosto. “Apenas algumas noites atrás, a câmera do quarto dela capturou isso. Eu não teria visto isso, exceto pelo fato de que ela acordou chorando cinco minutos depois, dizendo que seu rosto doía, o que eu descobri que era um arranhão recente, então eu decidi ver o que ela tinha feito (pensando que ela deveria ter feito algo enquanto dormia), ao invés disso, eu encontrei isso”, acrescentou.

A filmagem expôs o momento em que a porta do closet da filha abre misteriosamente sozinha. “Escutem, vocês podem ouvir a porta abrir e até mesmo ver a maçaneta virar. Não há espaço para ninguém estar fisicamente naquele closet. A porta se abre e você consegue até ver completamente por dentro”, declarou ela sobre as imagens. Deanna ainda explicou por que ainda está na residência “assombrada”: “Se eu tivesse dinheiro, eu já teria me mudado”. Publicado semanas atrás, o vídeo já ultrapassou a casa de 19 milhões de visualizações no TikTok – e não foi por acaso.

Os internautas, é claro, ficaram muito assustados com os registros. “O primeiro que eu vi que eu acredito. Assustador! Eu nunca a faria dormir nesse quarto de novo”, confessou um perfil na rede. “Eu imediatamente pausei o vídeo. Não estou nem no mood hoje”, brincou outra usuária. “É o fato de que [a porta] abriu, ligeiramente, ficou dessa maneira um pouquinho, e AÍ abriu todo o resto. É, isso não é normal”, reconheceu uma conta.

Com informações, Hugo Gloss.



