Mãe esfaqueia filha de 3 anos e a joga ainda viva em rio

Uma mulher, de 25 anos, esfaqueou a própria filha, de 3 anos, e a jogou ainda viva no Rio Macaé, no Rio de Janeiro. De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal (IML), a criança, identificada como Manuella Minuto Aguiar, morreu por afogamento.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a responsável pelo crime, a mãe da criança, foi presa no domingo (28).

O delgado do 128º Departamento de Polícia de Rio das Ostras, Victor de Azevedo, afirmou que, em depoimento, o avô de Manuella disse que por volta das 7h30 de domingo foi até à residência da filha, porém, ninguém estava no imóvel. Ainda conforme o relato do avô, ele estaria preocupado, já que sua filha apresentava surtos psicóticos ultimamente.

Ainda de acordo com o delegado, ao retornar para casa, o avô da vítima encontrou a filha de bicicleta sem a neta. Ele questionou onde estava a menina e a mulher respondeu que a menina estava no céu e que tinha jogado o corpo no Rio Macaé.



O avô da criança foi até o local informado pela filha e acionou o Corpo de Bombeiros. O corpo foi encontrado na Praia do Barreto. O avô foi até a praia e reconheceu o corpo da neta.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi encaminhado para o IML de Macaé por volta das 11h45 do domingo.

Ainda de acordo com o bombeiros, a criança já estava sem vida quando a equipe chegou ao local após pedido de ajuda de uma pessoa que passava pela praia.

