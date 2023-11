Mãe e três filhas são estupradas e assassinadas; suspeito é preso

As vítimas são mãe e três filhas, com idades de 45, 19, 13 e 07 anos.

Quatro mulheres foram encontradas sem vida, na manhã desta segunda (27), em uma residência na Rua Dezembro, no bairro Florais da Mata, em Sorriso (MT). A mulher, que aparentava ter cerca de 45 anos, uma jovem e duas menores tiveram óbito confirmado pelos bombeiros e pelas forças de segurança que iniciaram os trabalhos no local.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Veja a previsão do tempo desta terça-feira (28) em Apucarana

A área foi isolada pela Polícia Militar para investigação. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal para necropsia e identificação formal.

continua após publicidade

As vítimas são mãe e três filhas, com idades de 45, 19, 13 e 07 anos. Elas teriam sido assassinadas com golpes de faca e existem indícios de abuso sexual. Todas foram encontradas sem roupa.

Segundo as autoridades, há evidências de luta corporal no local do crime. Uma janela estava arrombada. As duas vítimas menores de idade foram encontradas dentro de um quarto, enquanto a mãe e a filha mais velha estavam no corredor da residência.

O suspeito, um pedreiro que trabalhava em uma obra próxima à residência onde as vítimas foram encontradas, acabou detido após uma denúncia anônima que apontava sua possível participação nos crimes. Ele teria ao menos quatro passagens pela polícia.



Siga o TNOnline no Google News