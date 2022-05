Mãe é suspeita de esfaquear a filha em briga por comida

Da Redação

Uma mulher de 64 anos é suspeita de atingir a filha de 27 anos com uma facada na cabeça, no bairro Aparecida, na região noroeste de Belo Horizonte, na noite deste sábado (30). De acordo com a PM (Polícia Militar), um pedido por comida motivou a briga entre as duas.

Segundo a PM, a idosa de 64 anos estava em casa quando a filha de 27 anos teria chegado no imóvel pedindo comida. O boletim de ocorrência não esclarece a motivação do desentendimento, mas indica que a briga começou após o pedido da jovem.

No tumulto, a mãe teria conseguido pegar a faca. O relato dos militares diz que a vítima foi encontrada na rua sangrando. O boletim de ocorrência também relata que a suspeita da agressão apareceu em seguida, com sintomas de embriaguez. As duas foram levadas para atendimento no Hospital Odilon Behrens. De acordo com a unidade de saúde, as duas já receberam alta médica.

Com informações: R7