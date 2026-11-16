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INVESTIGAÇÃO

Mãe é presa suspeita de jogar filha de 4 anos de viaduto no centro de São Paulo

Vítima caiu sobre o asfalto da Avenida 23 de Maio e chegou a ser socorrida ao Hospital das Clínicas. Suspeita, de 23 anos, permanece internada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mãe é presa suspeita de jogar filha de 4 anos de viaduto no centro de São Paulo
Autor Foto: Google Maps

Uma menina de 4 anos, identificada como Luna Luara, morreu após ser arremessada de um viaduto pela própria mãe na tarde deste domingo (15), na região central de São Paulo. A criança caiu sobre o asfalto da Avenida 23 de Maio de uma altura estimada entre 15 e 20 metros, chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos após dar entrada no Hospital das Clínicas. A suspeita, uma mulher de 23 anos, foi detida pelas autoridades.

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O crime aconteceu no Viaduto Pedroso, localizado no bairro da Bela Vista. De acordo com o boletim de ocorrência, agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) faziam patrulhamento preventivo pela região quando foram acionados por testemunhas que presenciaram a queda. Antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), um motociclista que trafegava pelo trecho parou para sinalizar e desviar o fluxo de veículos, evitando que a vítima fosse atropelada na pista.

Pessoas que estavam no local relataram aos agentes que a mulher carregava a filha nos braços como se fosse um objeto momentos antes de jogá-la. Segundo os depoimentos, logo após o arremesso, a suspeita correu gritando que havia matado a própria filha, apresentando quadro de choro intenso, tremores e forte exaltação emocional, chegando a entrar em uma ambulância que estava estacionada nas proximidades.

Abordada pelos guardas municipais com apenas um aparelho celular em mãos, a jovem foi detida e também encaminhada ao Hospital das Clínicas, onde permanece internada sob escolta e observação médica diante da suspeita de surto ou transtorno mental. Conforme informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi formalmente registrado como homicídio no 78º Distrito Policial, nos Jardins, e as circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil.

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As informações são do Portal Banda B.
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