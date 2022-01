Da Redação

Mãe é presa por estuprar filhas e oferecê-las a abusos

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu, nesta sexta-feira (28), a mãe de duas crianças de 4 e 8 anos e um homem por abusos sexuais. A mulher abusava das duas meninas com os dedos como preparativo para os estupros praticados pelo homem. A filha mais velha já era estuprada pelo preso e a mais nova estava sendo preparada e negociada para ter a mesma sina. A reportagem é do portal Metrópoles.

O caso ocorreu em Trindade, na região metropolitana da capital goiana. De acordo com a corporação, Cleiber Alves Ferreira, de 53 anos, e a mãe das crianças, de 27 anos, foram presos pelos crimes de estupro de vulnerável. A mulher autorizava os abusos em troca de drogas. A polícia considerou o caso como estarrecedor.

Troca de mensagens

Segundo as informações da PCGO, a mãe das crianças, além de permitir os abusos sexuais com a filha mais velha, que começou a ser estuprada aos 7 anos (atualmente ela tem 8 anos), também praticava atos libidinosos com a menina. Ela e o homem negociavam os abusos.

As negociações também estavam acontecendo para que Cleiber se relacionasse sexualmente com a filha mais nova de apenas 4 anos. Conforme a polícia, a mulher já estuprava a menina com os dedos como forma de prepará-la para o homem. No entanto, os atos, neste último caso, não foram consumados pelo preso.

Em análise do celular da mãe das vítimas, por meio da autorização judicial para extração de dados, a polícia identificou vídeos com cenas de sexo explícito envolvendo Cleiber e a filha mais velha da autora.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Cássia Borges, pela troca de mensagens entre eles, é possível perceber que a mãe “preparava” a criança para o abuso, assim como ocorria com a mais nova.

Reincidência

Ainda de acordo com a polícia, o investigado já havia sido indiciado pela DPCA por estupro de vulnerável em agosto de 2021, pela prática do mesmo crime, em desfavor de uma amiga de sua filha.

