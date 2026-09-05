Mãe é presa em Goiás suspeita de queimar o próprio filho com colher quente após castigo

Uma mulher foi presa na última quinta-feira (3), em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, em Goiás, suspeita de queimar o próprio filho de sete anos com uma colher quente. De acordo com o Conselho Tutelar do município, a agressão ocorreu como forma de punição após a mãe ser informada pela cuidadora da criança de que o menino havia feito uma malcriação. O caso foi descoberto pelas autoridades por meio de uma denúncia anônima, que levou equipes da Polícia Militar e do órgão de proteção até a residência da família, onde o garoto foi encontrado ferido.

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Os levantamentos iniciais indicam que, ao saber do comportamento do filho, a mãe entrou no quarto onde ele estava e começou a agredi-lo fisicamente. Na sequência, ela deixou o cômodo, aqueceu uma colher e retornou, utilizando o objeto em alta temperatura para provocar queimaduras em diversas partes do corpo da vítima.

Segundo os conselheiros tutelares que acompanharam a ocorrência, as informações colhidas no local também apontam fortes indícios de que o menino já vinha sendo vítima de maus-tratos contínuos no ambiente familiar.



Além da vítima de sete anos, uma criança de dois anos, que também é filha da suspeita, vivia na residência. Com a prisão da mãe, os dois irmãos foram retirados do imóvel e encaminhados imediatamente para uma unidade de acolhimento. O Conselho Tutelar informou que os menores seguem sob a responsabilidade e proteção do órgão, recebendo todo o acompanhamento necessário, até que a Vara da Infância e Juventude avalie a situação familiar e determine as medidas legais definitivas de guarda.