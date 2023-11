Mãe é presa em flagrante após perseguir, estuprar e explorar filhas

As crianças tem 10 e 12 anos

Uma mulher foi presa em flagrante por perseguir as próprias filhas, duas crianças de 10 e 12 anos. Segundo a Polícia Civil, ela também será indiciada por estupro de vulnerável e exploração sexual de menores.

Por meio de nota divulgada nesta quarta (29), a corporação disse, ainda, que tudo começou quando familiares fizeram a denúncia. A mulher, que não teve o nome revelado oficialmente, tinha sido afastada do convívio com as filhas. Essa medida foi adotada a partir da constatação de que ela havia cometido o crime de exploração sexual das filhas.

As crianças eram levadas a um local de prostituição. Lá, elas eram exploradas sexualmente para sustentar o vício em crack da mãe. Foi repassada para a polícia a informação de que as meninas também passaram a usar drogas.

Após denúncias dos familiares, as duas vítimas foram entregues aos parentes. Diante disso, a mulher passou a fazer ameaças os familiares para tentar "recuperar" as filhas.

Com as informações repassadas pelos denunciantes, a polícia fez buscas e encontrou a mulher, que capturada em flagrante.

"Ela foi autuada pelo crime de perseguição, mas será indiciada pelos crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual de menores", disse a nota.

O caso foi investigado pela Delegacia da Várzea, na Zona Oeste do Recife.

Fonte: Diário de Pernambuco

