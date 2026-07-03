Mãe é presa em bar após abandonar três filhos pequenos passando fome em casa

Os menores, de 8, 5 e 2 anos (um deles com necessidades especiais), foram encontrados por vizinhos pedindo comida na rua

Uma mulher foi presa na noite de quinta-feira (02) em um bar em Cidade Ocidental (GO), no Entorno do Distrito Federal, após deixar três crianças sozinhas em casa. Os menores, de 8, 5 e 2 anos (um deles com necessidades especiais), foram encontrados por vizinhos pedindo comida na rua. A Guarda Civil Municipal (GCM) e o Conselho Tutelar foram acionados.

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Segundo informações iniciais, as crianças estavam há horas sem a presença de um responsável. Com apoio da GCM, os agentes iniciaram buscas pela mãe. Durante o deslocamento, uma das crianças reconheceu a mulher em um bar da região. De acordo com os agentes, ela apresentava sinais de embriaguez.



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A mulher foi conduzida à delegacia e permanece detida. O caso, registrado como abandono de incapaz, será investigado pela Polícia Civil (PCGO). As crianças foram acolhidas e estão sob cuidados do Conselho Tutelar, que adotou medidas de proteção.

