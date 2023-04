Mãe é presa após matar filho de 3 meses asfixiado por chorar demais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Aline Nascimento Santos, de 24 anos, foi presa

Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante após ser acusada de asfixiar o filho de 3 meses até a morte por não querer lidar com o choro da criança. O crime foi registrado em Itapevi, Grande São Paulo, na tarde de sábado (8). As informações são do Metrópoles.

continua após publicidade .

O crime foi descoberto quando a Polícia Militar foi chamada ao Pronto Socorro Amador Bueno por uma médica que estava de plantão na unidade. A médica atendeu a desempregada Aline Nascimento Santos, de 24 anos, que havia chegado pouco antes com o bebê.

-LEIA MAIS: Família fica ferida em grave acidente na PR-272, em Cruzmaltina

continua após publicidade .

No hospital, a mãe contou que havia amamentado o bebê na noite anterior e depois o colocado para dormir.

Ainda segundo a versão dada por Aline no hospital, na quando seu companheiro, Gabriel de Souza Hyppolito, também de 24 anos, levantou para trabalhar, ele percebeu que a criança estava sem respirar. Ela disse que, quando pegou a criança, um pouco do leite escorreu de sua boca.

A criança já chegou sem vida ao hospital e a médica desconfiou da história. Além de não haver sinais de afogamento, a criança tinha marcas de maus tratos, como assaduras não tratadas e hematomas.

continua após publicidade .

Diante disso, ela chamou a polícia, que levou a mãe e o companheiro dela ao Distrito Policial de Itapevi. Na delegacia, eles reafirmaram o que haviam contato no hospital

O laudo do exame necroscópico da criança só ficou pronto no começo da noite. O exame mostrou que não havia afogamento por leite, mas obstrução mecânica das vias respiratórias.

A perícia, por outro lado, indicou também “ausência de conteúdo na traqueia, esôfago e estômago”, o que colocava em xeque a versão da mãe.

Com informações do Metrópoles

Siga o TNOnline no Google News