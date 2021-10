Da Redação

Mãe é presa após jogar recém-nascido no lixo

Nesta segunda-feira (11), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu uma mãe, de 41 anos, que matou o próprio filho após o nascimento. O caso aconteceu na Vila Telebrasília.

Segundo a filha da suspeita, após a criança nascer, a mãe arrancou o cordão umbilical om as próprias mãos, matou o recém-nascido e jogou o corpo no lixo. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado logo depois, pois a mulher começou a ter hemorragia.

A mãe, que trabalha como diarista, foi levada ao Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) e os médicos, ao saberem da história, chamaram a PCDF. Os policiais civis localizaram o corpo do bebê e acionaram a perícia.

Ela foi autuada por infanticídio e e foi transferida ao Hospital de Base após piora no estado de saúde. “Ela começou a passar muito mal, com hemorragia, e a filha chamou os bombeiros. Ela foi autuada em flagrante delito e está sob escolta da polícia”, diz o delegado-adjunto da 1ª DP, Maurício Iacozzilli.

Com informações do Metrópoles.