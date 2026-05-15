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Mãe é presa após filho de dois anos defecar 2 camisinhas na creche

A polícia apura se o menino foi estuprado ou se ingeriu os preservativos em casa, por falta de cuidados da mãe

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.05.2026, 09:53:27 Editado em 15.05.2026, 09:53:22
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Mãe é presa após filho de dois anos defecar 2 camisinhas na creche
Autor O menino, de 2 anos, foi resgatado após defecar duas camisinhas no banheiro de uma creche - Foto: Polícia Civil

Uma mãe, de 26 anos, foi presa na tarde desta quinta-feira (14) por maus-tratos contra os três filhos, em Cerquilho, no interior de São Paulo. Um menino, de 2 anos, foi resgatado após apresentar dificuldade para fazer cocô e defecar duas camisinhas no banheiro de uma creche. A Polícia Civil investiga se a criança foi estuprada ou se ingeriu os preservativos em casa, por falta de cuidados da responsável.

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Após a diretora da creche denunciar a situação, a Polícia Civil, a Polícia Militar (PM) e a Guarda Civil Municipal de Cerquilho realizaram uma operação para investigar a responsável e resgatar o garoto.

As equipes foram até a casa da vítima, no bairro Parque das Árvores, e encontraram o local em situação insalubre. As crianças não tinham água e alimentação na residência, e o local era tomado por fezes.


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Mãe é presa após filho de dois anos defecar 2 camisinhas na creche
AutorFoto: Divulgação Polícia Civil


A dona da casa, de 26 anos, foi presa em flagrante no local. A mulher “estava totalmente transtornada e fora de si, apresentando comportamento agressivo e se ferindo”, segundo a polícia.

Ela já foi denunciada outras vezes por maus-tratos contra os filhos. Outras duas crianças, de 4 e 8 anos, foram resgatadas na casa e encaminhadas ao Conselho Tutelar.

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O caso foi registrado como maus-tratos, estupro de vulnerável e desacato, na Delegacia de Cerquilho.

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