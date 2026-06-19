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ABANDONO DE INCAPAZ

Mãe é presa após 'esquecer' os filhos no ônibus escolar em SC; motorista chamou a polícia

As crianças eram um menino de cinco anos e uma menina de dois anos.

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.06.2026, 20:21:07 Editado em 19.06.2026, 20:21:03
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Mãe é presa após 'esquecer' os filhos no ônibus escolar em SC; motorista chamou a polícia
Autor O motorista informou ainda que não era a primeira vez que isso acontecia - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Uma mulher foi presa na noite de terça-feira (16) por abandono de incapaz em Nova Veneza (SC), no sul do estado. Ela deixou os dois filhos esquecidos no ônibus escolar após não comparecer no ponto de desembarque. As crianças eram um menino de cinco anos e uma menina de dois anos.

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De acordo com o relato do motorista à Polícia Militar, assim que o ônibus chegou ao ponto de desembarque não havia ninguém para buscar as crianças. Ele seguiu com elas até a garagem de ônibus da prefeitura e acionou a PM. O motorista informou ainda que não era a primeira vez que isso acontecia.

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Após ser localizada em casa pela Polícia Militar, a mulher relatou que havia dormido após ingerir um remédio. As crianças foram levadas para a casa de uma tia e o Conselho Tutelar foi acionado. A mãe foi encaminhada à delegacia e o caso segue sendo investigado.

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