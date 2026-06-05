Mãe é flagrada espancando filho de 7 anos porque ele não aprendia as sílabas





Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um menino de 7 anos sendo agredido pela própria mãe durante uma atividade escolar em Manaus (AM). As imagens foram gravadas pela irmã da criança, de apenas 5 anos, que posteriormente entregou o registro aos avós paternos.



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Nas gravações, o menino aparece tentando ler sílabas e palavras em uma folha de papel enquanto é pressionado pela mãe. Durante a atividade, a mulher profere xingamentos, grita com a criança e a agride fisicamente quando ela apresenta dificuldades para responder.



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O vídeo também registra ameaças feitas pela mulher. Em determinado momento, ela agride o menino com empurrões e pancadas enquanto faz novas intimidações relacionadas ao desempenho escolar da criança.

De acordo com as informações divulgadas, a gravação foi realizada pela irmã mais nova da vítima. O fato de a menina ter posicionado o celular para registrar a situação e levado as imagens aos avós levantou suspeitas de que as agressões não seriam um episódio isolado.

Após a divulgação do vídeo, o caso passou a repercutir nas redes sociais e pode ser alvo de apuração pelos órgãos responsáveis pela proteção de crianças e adolescentes.

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A legislação brasileira prevê medidas de proteção para vítimas de violência física, psicológica ou negligência. Em situações semelhantes, denúncias podem ser feitas por meio do Disque 100, aos Conselhos Tutelares ou às forças de segurança.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre eventuais medidas adotadas pelas autoridades em relação ao caso.