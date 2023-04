Mãe e filho são mortos dentro de carro na zona leste de SP; DHPP investiga o caso

Renata Okumura (via Agência Estado)

Mãe e filho foram mortos a tiros dentro de um veículo na Rua Verato, no bairro de São Lucas, na zona leste de São Paulo, na noite de terça-feira, 11. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), policiais militares encontraram as vítimas dentro de um veículo Jeep/Renegade.

O resgate foi acionado e constatou que ambos estavam mortos.

"A Polícia Civil investiga a morte de duas pessoas, de 52 e 28 anos, ocorrida às 19h10 de terça-feira", disse a SSP.

O caso foi registrado como homicídio pelo 69º DP e é investigado por meio de inquérito policial pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que realiza diligências para esclarecer os fatos.