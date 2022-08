Mãe e filho são encontrados mortos em sofá jogado em lote baldio

Da Redação

Joicemeire Conde Cardoso, de 39 anos, e seu filho de 8 anos

Em um lote baldio, às margens da BR-070, em Itapirapuã, no oeste de Goiás, uma mulher de 39 anos e o filho dela, de 8, foram encontrados mortos no domingo (7). De acordo com a investigação, o corpo do garoto estava escondido no encosto de um sofá, que foi colocado sobre a mulher.

De acordo com a Polícia Civil, Joicemeire Conde Cardoso foi localizada morta embaixo de um sofá velho. No domingo (7), uma equipe da Polícia Técnico Científica foi ao local para recolher apenas o corpo da mulher, mas, assim que chegou, encontrou a criança morta. O nome do menino não foi divulgado.



A corporação informou que os corpos foram encontrados em estado de decomposição e estavam no local há pelo menos cinco dias. Eles foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. A Polícia Civil investiga o caso.

Com informações do Metrópoles.

