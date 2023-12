Mãe e filho morrem após família comer em doceria famosa em Goiás

Siga o TNOnline no Google News

Dois clientes morreram nesta segunda-feira (18) após apresentarem sintomas como vômitos, diarreia e dores abdominais depois de terem comido uma sobremesa em uma doceria famosa situada em Goiânia, capital de Goiás. De acordo com informações, quatro pessoas de uma mesma família foram na loja no último domingo (17) e dois membros não resistiram. Entenda sobre o caso abaixo.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios. A doceria Perdomo Doces disse em nota que recolheu o lote de produtos que estão sob investigação após a morte dos dois clientes. “A Perdomo Doces informa que o lote de produtos averiguado pelas autoridades já foi recolhido de todas as lojas e que o acesso irrestrito a todas as sua unidades foi disponibilizado aos órgãos fiscalizadores, para inspeções no dia de hoje [18/12]”, informou a doceria por meio de suas redes sociais.

A Perdomo Doces tem seis lojas espalhadas por Goiânia, Anápolis e Brasília. A empresa divulgou que conta com todos os elementos para comprovar junto aos órgãos responsáveis que adota todos os protocolos sanitários exigidos por lei.



Entenda o caso

Tudo começou quando, na manhã deste domingo (17), uma família foi até a doceria. Leonardo; sua esposa, Eliane Alves; a mãe dele, Luzia Alves; e sua nora, Amanda Partata, que está grávida, comeram uma sobremesa na loja. No entanto, o início da tarde do mesmo dia, todos apresentaram sintomas como vômitos, diarreia e dores abdominais.

Leonardo e a mãe dele foram internados no Hospital Santa Bárbara, onde permaneceram até falecer. A morte de mãe e filho foi confirmada pela família por meio das redes sociais. A idosa chegou a ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu. A causa das mortes não foi divulgada.

Amanda teria ingerido o produto em menor quantidade e voltou para a cidade natal, Itumbiara, no sul goiano.



Veja a nota da Perdomo Doces na íntegra:



Ao longo de seus oito anos de existência, a Perdomo Doces sempre primou pela adoção de rígidos critérios de segurança alimentar. Ciente de sua responsabilidade, no sentido de agir de forma ética e transparente com seus clientes, parceiros e equipe composta por mais de 200 colaboradores sérios e comprometidos, a empresa se solidariza com a família enlutada e esclarece que dispõe de todos os elementos para comprovar junto aos órgãos de fiscalização a adoção dos protocolos sanitários exigidos por lei.

A Perdomo Doces reforça, ainda, que não há nenhum tipo de laudo ou exame pericial que associe seus produtos a riscos à saúde humana. O corpo jurídico da empresa já está prestando todos os esclarecimentos às autoridades competentes, para que os fatos sejam elucidados o mais breve possível. Por fim, a Perdomo Doces assegura a seus clientes que os produtos comercializados seguem o alto padrão de qualidade que a tornou sinônimo de excelência e confiança.





- Com informações Metrópoles.



