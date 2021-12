Da Redação

Mãe e filha são encontradas mortas com marcas de pedradas

Duas mulheres foram encontradas mortas em um riacho, na BR-030, em uma área rural de Guanambi, Bahia, no último domingo (12). As vítimas, identificadas como Alcione Malheiros Teixeira Ribeiro, de 42 anos, e Ana Julia Teixeira Fernandes, de 16, eram mãe e filha.

De acordo com as informações da Polícia Civil (PC), os corpos tinham marcas de pedradas. Além disso, o delegado Rhudson Barcelos, que está à frente do caso, informou que as vítimas foram achadas sem roupas, mas não foram estupradas.

Testemunhas informaram às autoridades que Alcione e Ana Julia estavam fazendo uma caminhada pela região e podem ter sido atacadas nesse momento.

Segundo Rhudson, as mulheres foram mortas a tijoladas. Um homem, suspeito do crime, foi preso nesta segunda-feira (13). Ele estava sob efeito de drogas no momento em que cometeu o crime, segundo o delegado.

O suspeito está à disposição da Justiça.

Com informações; G1.