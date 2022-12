Mãe e filha são encontradas degoladas em cima de cama

Da Redação

O crime aconteceu nessa quarta-feira (28), em Casa Nova

Um crime brutal chocou o município de Casa Nova, na Bahia, nessa quarta-feira (28). De acordo com as informações da Polícia Civil, uma mulher, de 24 anos, e a filha dela, de 7, foram encontradas degoladas em cima de uma cama, e o possível autor do crime é o ex-companheiro da mulher e pai da criança.

As autoridades já identificaram as vítimas. A mãe se chama Edineuza Carvalho Rodrigues e a criança, Lívia Thauane.



Vizinhos estranharam a movimentação na casa da mulher e, por conta disso, acionaram a polícia. Assim que a equipe chegou no local, se deparou com os corpos degolados.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada e encaminhou as vítimas para Juazeiro, município que fica a cerca de 70 quilômetros de Casa Nova, onde o crime aconteceu. .

O caso é investigado pela Polícia Civil. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Investigações preliminares apontam que a vítima e suspeito terminaram o relacionamento há cerca de um ano. No entanto, teriam voltado a namorar algumas vezes.

A polícia informou que algumas pessoas ouvidas por ela contaram que Edineuza teria começado um envolvimento com um outro homem. A situação teria causado raiva no suspeito.

Com informações do G1.

