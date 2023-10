Mãe e filha paranaenses morrem em acidente na Argentina

Uma família do sudoeste do Paraná sofreu um grave acidente de trânsito na manhã de sábado (21) em Puerto Libert, na Argentina. De acordo com o portal Misiones Online, eles se envolveram em uma tripla colisão na Rota Nacional N°12, na altura do KM 1595.

Entre os veículos envolvidos, estava um Toyota/SW4 de Santo Antônio do Sudoeste, que transportava o empresário Márcio Edgar Galvani, seu esposa de 33 anos e uma criança de 8 anos. A mulher e a filha faleceram no local, enquanto Márcio foi socorrido ao hospital.

Segundo informações, eles se dirigiram para Foz do Iguaçu quando colidiram com uma caminhonete Toyota e um Renault/Sandero.



Os ocupantes da outra caminhonete foram encaminhados para o hospital Samic de Eldorado. A rodovia foi fechada para a realização dos trabalhos periciais da Polícia Científica e da Comissária Jurisdicional.

* Com informações PP News FB

