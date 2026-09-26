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SÃO PAULO

Mãe e filha morrem de câncer com intervalo de 10 horas

Caso gerou forte comoção nas redes sociais e centenas de mensagens de solidariedade de moradores à família

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mãe e filha morrem de câncer com intervalo de 10 horas
Autor A história gerou grande repercussão e dezenas de mensagens de solidariedade nas redes sociais - Foto: Reprodução Instagram

Uma mãe e sua filha faleceram vítima de câncer em um intervalo de apenas 10 horas em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, em um caso que comoveu as redes sociais e a comunidade local. O velório e o sepultamento de Maria Elisabete Nogueira, de 56 anos, conhecida como Bia Nogueira, e de sua filha, Cibele Fernanda Marchis, de 28, ocorreram simultaneamente na última sexta-feira (25) no Cemitério Municipal Santo Antônio.

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De acordo com relatos de familiares, ambas enfrentavam tipos diferentes da doença e estavam internadas em hospitais distintos. Como costumavam manifestar o desejo de não saber caso a outra viesse a óbito, o pedido foi preservado devido à proximidade temporal dos falecimentos e ao estado clínico. Cibele morreu na quinta-feira (24), momento em que a mãe se encontrava sedada, o que impediu que recebesse a notícia.

A morte de Bia foi confirmada já na madrugada de sexta-feira, enquanto parentes realizavam as exéquias da jovem. Diante da situação, a família agilizou a liberação dos trâmites funerários para reunir as despedidas em uma única cerimônia conjunta.

A história gerou grande repercussão e dezenas de mensagens de solidariedade de moradores nas redes sociais, prestando homenagens à trajetória e à união de ambas. A informação foi veiculada originalmente pelo portal Metrópoles em parceria com o GMC Online.

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Câncer história comovente Luto MATERNIDADE Mogi-Guaçu solidariedade
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