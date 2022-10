Mãe e filha de 3 anos morrem após carro se partir ao meio em acidente

Da Redação

O acidente ocorreu na noite do último sábado, em Água Clara

Um acidente de trânsito resultou na morte de três pessoas em Água Clara, no Mato Grosso do Sul, no último sábado (15). Segundo as informações da Polícia Civil (PC), um automóvel, ocupado por cinco pessoas, colidiu contra um poste e se partiu ao meio. A tragédia matou Adriana de Oliveira, de 19 anos, e a filha Emilly, de três.

Um homem também morreu no acidente, mas, até o momento, não foi identificado.

As autoridades informaram que a batida ocorre por volta das 23h após o condutor do automóvel perder o controle da direção. “Em razão da força da batida, o carro se partiu ao meio. Havia cinco ocupantes dentro dele na hora do acidente, sendo três homens adultos, uma mulher adulta e uma menina de 3 anos de idade”, conta a delegada, Paula Barreto Araújo.

De acordo com a autoridade, o motorista e a mulher morreram no local do acidente. A criança chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Os outros ocupantes do veículo foram encaminhados para um hospital da cidade.

A delegada relata que no interior do veículo havia várias garrafas de cerveja. “Agora é preciso aguardar os laudos periciais, do local e das vítimas, inclusive para se constatar se houve possível consumo de bebida alcoólica pelo motorista”, informa.

Com informações do g1.

