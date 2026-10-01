Mãe e filha de 13 anos são encontradas mortas no RS; pais da mulher foram assassinados em 2012

Patrícia Cristina Pereira, de 31 anos, e a sua filha de 13 anos, Karolayne Cristina Costa, foram encontradas mortas dentro de casa em Candelária (RS), na última terça-feira, 29 de setembro. Conforme informações preliminares, mãe e filha foram mortas a facadas, mas a arma do crime ainda não foi localizada.

"O crime foi bastante brutal, com bastante violência", afirmou o delegado Paulo César Schirrmann, responsável pelo caso. As duas estavam desaparecidas desde domingo, 27, informou a Polícia Civil, que trabalha com a possibilidade do caso ter relação com o assassinato dos pais de Patrícia.

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Na mesma casa, em Passa Sete, área rural da Candelária, Sérgio Antônio Pereira, de 36 anos, e Roseli Rosa, de 39, foram mortos a tiros em abril de 2012.

Em relação a Patrícia e Karolayne, a polícia busca esclarecer se ocorreu duplo homicídio ou feminicídio. Até o momento, três suspeitos foram identificados; nenhum deles foi preso e seus nomes não foram divulgados.

Na residência havia sinais de arrombamento nas portas e a polícia acredita que a adolescente só teria sido morta por também estar na casa no momento da invasão.

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A polícia suspeita que as mortes tenham ocorrido cerca de 48 horas antes da localização dos corpos. Porém, por ser uma área rural, não há vizinhos próximos.

Polícia investiga relações pessoais de Patrícia

O delegado Paulo César Schirrmann não descarta nenhum tipo de investigação e analisa relações que Patrícia podia ter na sua vida pessoal. Ela era empresária e proprietária de uma casa noturna próxima à residência. Um registro de denúncia por ameaça, feito por ela em dezembro, está sendo avaliado pela polícia.

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Os corpos da mãe e da filha foram encontrados na terça-feira pela babá, que foi até a casa da vítima após não conseguir contato por telefone no domingo. A babá buscava devolver outros três filhos da vítima, uma menina de 10 anos e gêmeos de 9 meses, que estavam sob seus cuidados desde quinta-feira, 24, informou a polícia.

Após o crime, os gêmeos foram encaminhados aos cuidados do pai por decisão do Conselho Tutelar. Patrícia estava separada há cerca de cinco meses. A menina de 10 anos continua com a babá, informou a polícia. O sepultamento de mãe e filha foi realizado na tarde de quarta-feira, 30, no Cemitério Municipal do Bairro Marilene.