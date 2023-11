Mãe e dois filhos morrem em incêndio em casa de madeira em SC

Uma mulher e os dois filhos dela, uma menina e um menino, morreram no incêndio em uma casa em Joinville, no Norte do estado de Santa Catarina, nesta sexta-feira (24), segundo informações do g1.

A informação do parentesco das vítimas foi confirmada pelos Bombeiros Voluntários. Segundo o relato dos socorristas, Janaina Teixeira, de 30 anos, Brenda e Bryan da Silva Teixeira, de 6 e 8, correram para o banheiro, mas morreram ainda no local. A casa era de madeira fica na região conhecida como Vigorelli.

O esposo da mulher chegou no local durante o atendimento às chamas, passou mal e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles

Após o incêndio ser controlado, a Polícia Científica foi acionada para uma perícia no local. Não foi informado o que motivou o início das chamas. O fogo começou por volta das 7h40 desta manhã.

