Mãe é detonada ao fazer dancinha ao lado de bebê internado

Um vídeo publicado no TikTok rendeu inúmeras críticas a uma mulher, que postou uma dancinha ao lado do filho hospitalizado. Por conta da repercussão, a mãe apagou a publicação, porém, ela acabou sendo compartilhada por outros internautas.

No vídeo, a mulher fala sobre o estado de saúde do filho. Ela aparece beijando a cabeça do bebê e fazendo um símbolo de coração com as mãos. Na sequência, dança alegremente enquanto o seguinte texto aparece: “O pequeno Lee foi internado porque está com falta de oxigênio. Ele testou positivo para VSR. Estamos esperando que ele consiga respirar melhor por conta própria”.

O Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é um dos vírus mais comuns na infância e acomete o trato respiratório dos pequenos, principalmente os de até 2 anos. A condição pode causar desde uma simples tosse até uma pneumonia grave.

De acordo com o Daily Dot, o vídeo original recebeu mais de 1,6 milhão de visualizações em menos de 24 horas. Nos comentários, internautas acharam “incoerente” a mãe fazer uma dancinha animada enquanto seu bebê está internado. “Por que as pessoas respondem a perguntas delicadas enquanto dançam? Essa tendência vai ser difícil de explicar no futuro”, escreveu um tiktoker. “O bebê está com falta de oxigênio e a mãe consegue dançar feliz na internet”, criticou outro.



Algumas pessoas, no entanto, demonstraram apoio à mãe. “O que vocês esperam que ela faça? Ela não é médica”, defendeu um internauta. “Vocês querem que ela fique sentada chorando e se preocupando com isso ou que tenha uma atitude positiva?”, indagou outro.

