Mãe e bebê são encontrados mortos; outro filho está desaparecido

Jessica e bebê Theo foram encontrados mortos em Blumenau

Uma jovem de 23 anos e o filho dela de 3 meses foram encontrados mortos com sinais de violência em um apartamento de Blumenau, em Santa Catarina, nesta segunda-feira (25). A Polícia Civil acredita que o marido, de 28 anos, tenha cometido o duplo homicídio. O casal tem ainda outro filho, um menino de 1 ano e 10 meses, que está desaparecido.

Conforme o delegado Ronnie Esteves, a polícia recebeu a informação às 10h desta segunda que a uma mulher estaria morta dentro de um apartamento no Bairro da Velha. Os policias foram até o endereço, chamaram e ninguém atendeu. Em seguida, eles forçaram a entrada e encontraram as vítimas.

"Eles [policiais] entraram nesse apartamento e, já na entrada, eles identificaram gotas de sangue", disse o delegado. As vítimas foram localizadas em um quarto, que estava trancado. O bebê estava em cima de uma cama.



A Polícia Civil aguarda laudo do Instituto Médico Legal (IML) sobre os corpos. O delegado informou que as duas vítimas tinham ferimentos na garganta. Uma faca com sangue foi encontrada no apartamento e foi apreendida. Ela passará por perícia.

A jovem foi identificada como Jéssica Mayara Ballock e o bebê, como Théo Pereira.

Com informações do g1.

