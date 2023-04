Mãe e bebê de 1 ano morrem em grave acidente no RS

Da Redação

Sabrina Taís (45) e Davi Soares (1)

Uma mulher, de 45 anos, e seu filho, de apenas 1 ano e 11 meses, morreram vítimas de um grave acidente registrado nesta segunda-feira (10), na rodovia ERS-324, no município de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O carro em que eles estavam colidiu contra uma carreta guincho.

Conforme informações, Sabrina Taís de Souza Soares morreu na hora. Já o bebê, identificado como Davi Soares Silvestrin, chegou a ser socorrido e encaminhado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

O carro da família era conduzido pelo marido da vítima e pai da criança, que não teve a identidade divulgada. O homem foi encaminhado em estado grave para o Hospital São Vicente de Paulo, assim como o motorista da carreta, que ficou preso nas ferragens.

De acordo com o portal de notícias ND Mais, a família seguia para o município de Pontão, também no Rio Grande do Sul, quando colidiu frontalmente com a carreta. A polícia investiga as causas do acidente.

